Un dirigeant de Wimbledon viré après des propos sexistes envers une collègue

On a retrouvé le dernier membre du Crazy Gang.

Au début du mois de septembre, l’AFC Wimbledon a annoncé le départ de son directeur général Danny Macklin sans aucune d’explication. C’est donc le Times qui s’est chargé de les fournir ce lundi en révélant des enregistrements compromettants. L’intéressé s’en prend à Rebecca Markham, responsable des services aux supporters et de la billetterie du club, en la traitant de « salope » et de « pute », avant de passer aux menaces. « J’ai vraiment envie de la faire passer à travers une putain de fenêtre… Je n’ai jamais eu envie de tuer quelqu’un, mais j’aimerais la tuer. Putain de merde », s’époumone celui qui s’est fait épingler par un mouchard comme un bleu.

Après quoi, Wimbledon, actuellement pensionnaire de League 2, s’est fendu d’un communiqué plus clair afin de confirmer les informations du média : « L’AFC Wimbledon s’efforce d’être un club responsable, inclusif, moderne et appartenant à ses supporters. En tant que tel, il prend très au sérieux son obligation d’agir correctement et de montrer l’exemple. Un tel comportement n’est pas toléré et n’est pas représentatif de la culture de l’AFC Wimbledon. Dès que nous avons eu connaissance de l’affaire, nous avons agi de manière appropriée, conformément à nos responsabilités et à nos valeurs, afin de la résoudre rapidement. » Ironiquement, cet été, Danny Macklin s’était engagé dans la lutte contre le sexisme dans le football.

Ça la fout mal.

