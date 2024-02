Un coach de D4 anglaise régale à l'entraînement

Voici le Mc Royal signé Grant.

Retraité des terrains du football professionnel depuis février 2015 pour entamer une carrière d’entraîneur, Grant McCann, le coach de Doncaster Rovers (League Two), a régalé à l’entraînement de son équipe ce jeudi. Lors d’un exercice face au but, où ses joueurs devaient frapper en première intention et dos à la cage, l’ancien milieu de terrain âgé de 43 ans a repris une frappe renvoyée par la barre d’un coup de ciseau destructeur pour lober le gardien. Un vrai petit bonbon !

Surpris par une telle beauté, le Nord-Irlandais qui a marqué 89 buts durant sa carrière de joueur professionnel est allé célébrer son but, qui mériterait d’être compté comme la 90e réalisation de sa carrière avec un peu de générosité.

Ce n’est pas à un vieux castor qu’on apprend à marquer des buts.