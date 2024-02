En Angleterre, deux nouvelles affaires de racisme recensées

Ça ne s’arrêtera donc jamais ?

Ce week-end de foot en Angleterre a été émaillé de nouvelles tristes affaires de racisme. La première affaire concerne Juninho Bacuna, milieu néerlandais originaire de Curaçao évoluant à Birmingham. Sur la pelouse de West Brom ce samedi, le joueur est allé signaler à l’arbitre durant la seconde période le fait qu’il a été pris à partie de manière raciste. Dans un communiqué, le club receveur a rapidement réagi de manière très claire : « Le club prend fermement position contre toute forme de discrimination et fera tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que toute personne reconnue coupable de racisme subisse la sanction légale la plus sévère possible, en plus d’une interdiction à vie de venir aux Hawthorns (le stade de West Brom, NDLR). »

Autre affaire : en quatrième division, le joueur de Wimbledon Omar Bugiel a lui aussi entendu des propos racistes venant d’un spectateur, lors de la rencontre face à Bradford. Le président de Wimbledon, Johnnie Jackson, s’est exprimé à la suite de cet événement : « Je pense qu’il y a eu des abus racistes envers Omar Bugiel. Il est allé voir l’arbitre pour le signaler. Je ne sais pas ce qui a été dit. Évidemment, nous attendrons de voir le rapport avant que je ne commente davantage, mais quelqu’un dans la foule lui a dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû dire. » L’arbitre de la partie a arrêté la rencontre quelques instants avant de reprendre.

Les mentalités ne changeront pas tant que les matchs ne sont pas définitivement arrêtés dans ces cas là.

