Le groupe Red Bull débarque dans l’actionnariat de Leeds

La marque au taureau débarque en Angleterre.

On était habitué à voir le logo de la boisson énergisante sur les maillots des écuries Red Bull, mais à partir de la saison prochaine, la firme américaine s’exporte sur la tunique de Leeds. Une décision qui s’explique par l’arrivée de Red Bull parmi les actionnaires du club de Championship. Le montant de l’investissement n’a pas été communiqué, mais la marque rejoint des personnalités publiques telles que les acteurs Russell Crowe et Will Ferrell, ainsi que les golfeurs américains Jordan Spieth et Justin Thomas parmi les actionnaires minoritaires de Leeds United. Côté textile, fini le maillot sponsorisé par la compagnie d’installation de chaudières BOXT, désormais le club du Yorkshire affichera Red Bull sur l’avant des tuniques des équipes premières masculines et féminines. Par ailleurs, le club précise dans un communiqué que l’entreprise devient également le futur partenaire exclusif « en matière de boissons énergisantes et affichera sa marque à l’intérieur d’Elland Road ».

🔴 Red Bull devient le nouveau sponsor maillot de Leeds. Non, ce n’est pas une blague. pic.twitter.com/FHF33l7vVG — Dégaine (by So Foot) (@DegaineSo) May 30, 2024

Pour autant, les supporters de Leeds peuvent se rassurer, puisque leur équipe ne va pas passer sous l’appellation Red Bull. L’identité visuelle du pensionnaire de Championship restera inchangée, tout comme le nom de son stade. Le président de Leeds United, Paraag Marathe, a salué cet accord qu’il juge important pour l’avenir du club : « Notre consortium de partenaires d’investissement sera d’une aide précieuse […] pour le club, aujourd’hui et à l’avenir. » Du côté de l’entreprise, ce partenariat s’inscrit dans l’ambition de « ramener Leeds United en Premier League ».

Après le RB Leipzig, le Red Bull Salzburg, les New York Red Bulls, le RB Bragantino et le RB Brazil, Leeds devient le sixième club à entrer dans la galaxie Red Bull.

Mercato : chassé-croisé entre Tottenham et Leeds