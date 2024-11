Naples, Bergkamp, Leeds… Découvrez notre sélection de photographies de novembre

#1 – Vue du stade Vélodrome dans Marseille, 2021

Il paraît si calme, au centre de la ville, coincé entre les calanques et le Vieux-Port. Il se prépare lui aussi à la prochaine rencontre. Construit en 1937 et rénové en 2016 pour l’Euro, il a été le témoin des plus grands matchs des compétitions françaises et européennes. De la Coupe d’Europe 1984 à la Coupe du Monde 1998, en passant par la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques de 2024, le stade Vélodrome accueille des événements majeurs. Ses 60 000 spectateurs font trembler la terre des Bouches-du-Rhône, et avec la grande équipe de l’Olympique de Marseille, les voisins du Vélodrome ne sont pas près de dormir de sitôt. ALLEZ L’OHEME !

#2 – Dennis Bergkamp face à l’Argentine, Mondial 98

Le 4 juillet 1998, le stade Vélodrome accueille le quart de finale de la Coupe du Monde en France. Les Pays-Bas d’Edgar Davids affrontent l’Argentine de Diego Simeone dans un Vélodrome plein à craquer. Après une première mi-temps disputée (1-1), les Oranje poussent en fin de seconde période. Sur la photo, Dennis Bergkamp contrôle le ballon d’un sublime porte-manteau tout en échappant à Roberto Ayala sur une transversale de Frank de Boer. Sur le cliché, on peut ressentir la légèreté de la balle, le regard concentré de Bergkamp et l’effort d’Ayala pour récupérer ce ballon. Il n’y parviendra pas : le numéro 8 des Pays-Bas marque en réalisant un sublime combo sombrero-volée du droit dans le petit filet. L’Argentine terminera sa compétition sur ce bijou de Bergkamp.

#3 – Un chien sur la pelouse de Leeds, 1966

Le 2 mars 1966, Leeds United se retrouve en quart de finale de la Coupe des villes de foires, une compétition entre villes hôtes de foires internationales. Instaurée en 1955, cette coupe a pour but de promouvoir les foires internationales. On pouvait y retrouver le FC Barcelone, l’AS Roma, Birmingham City et d’autres clubs européens, Fondée deux mois après la création de la Coupe des clubs champions européens (Ligue des champions), cette compétition ne le sait pas encore, mais elle va vite faire partie de l’ancien football. Cette image nous rappelle donc les débuts du football professionnel et le temps où les chiens pouvaient encore entrer sur les terrains professionnels. Nostalgie.

#4 – Diego Maradona au coup franc, Finale C1 1988

22 octobre 1989. Le Napoli de Diego Maradona affronte, en match retour, le VfB Stuttgart, vainqueur du match aller (1-0). À 29 ans, Diego Maradona, champion du monde 1986, dispute la première et unique finale de Coupe des Clubs Champions (ex Champions League) de sa carrière. Pas encore une légende le jeune joueur argentin écrit un peu plus de son histoire. Le SSC Naples l’emporte 2-1 grâce à un penalty décisif du grand Diego. Quelques mois plus tôt, El Pibe de Oro avait remporté la Copa America avec l’Argentine. Il prend sa retraite huit ans plus tard, en 1997, et nous quitte en 2020

