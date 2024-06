L'EFL dit non à la délocalisation d'un match de League One aux USA

Ils sont fous, ces Ricains !

Birmingham City est passé sous pavillon américain en juillet 2023. Davantage pour le pire que pour le meilleur à ce jour puisque les Blues ont été relégués en League One. Mais les patrons du club y ont vu une opportunité : celle de surfer sur la vague Wrexham. Sur le devant de la scène depuis son rachat par Ryan Reynolds et Rob McElhenney, le club gallois vient d’accéder à la League One et fait désormais parler de lui bien au-delà des frontières du royaume grâce, entre autres, à la production d’une série sur la plateforme Disney+.

La perspective d’affronter directement le nouveau « FC Hollywood » a donné des idées aux proprios de Birmingham : selon le Daily Mail, ils ont demandé aux instances de pouvoir jouer cet « Americanico »… aux Etats-Unis. Une idée lucrative que l’English Football League a cependant refusée. Le football britannique restera donc chez lui, avec ses stades et ses supporters.

Et ça, ça donne le smile.

L’incroyable but d’un supporter de Birmingham après avoir envahi le terrain