Tom Brady entre au capital de Birmingham City

Here we go !

C’est par cette phrase, popularisée par Fabrizio Romano, que la légende du football américain Tom Brady a annoncé qu’il rejoignait le club de Birmingham City en tant qu’actionnaire. « Birmingham City est un club emblématique avec tant d’histoire et de passion. Faire partie des Blues est un véritable honneur pour moi », a précisé l’intéressé dans un communiqué laconique. Le rôle et la part de Brady au sein du BCFC ne sont pour le moment pas connus.

Rappelons que l’ancien joueur des Patriots New England avait débuté sa carrière dans l’anonymat le plus complet en NFL avant d’en devenir l’une des plus grandes figures, jusqu’à sa retraite en février dernier. Avec son aide, Birmingham City espère retrouver la Premier League que le club a quitté en 2011. Une tâche difficile, pour des Blues dix-septièmes de la dernière saison de Championship.

Il intègre surtout un football dont les règles sont au moins compréhensibles.

