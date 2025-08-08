S’abonner au mag
Youpi, le Championship est de retour dès ce vendredi soir !

Ça mériterait bien un p’tit show d’Ed Sheeran.

Jamais bien loin de la League Two et de la League One, la Championship reprend ses droits dès ce soir. Un alléchant Birmingham-Ipswich attend les mordus de foot anglais mais également les Français puisque le match sera diffusé sur beIN Sports 6. Quand on sait que le match européen Nice était une galère à regarder, ça semble logique. Enfin bref, les bons duels de Championship reprennent, et on a hâte.

Promu contre relégué

Tout juste relégué, Ipswich qui vient d’acheter Azor Matusiwa pour plus de dix millions d’euros et surtout de claquer Auxerre 3-0, aura à cœur de gagner face à un ambitieux promu, Birmingham. Eh oui, Wrexham ne sera pas le seul club venant de League One à surveiller cette saison. Birmingham a beaucoup investi cet été (14 millions) mettant 10 patates sur Kyogo Furuashi. Les Blues ont également gardé leurs meilleurs éléments, tout en ramenant une ancienne pépite formée à la maison, Demarai Gray.

Sinon y a le championnat National qui reprend, et c’est gratuit pour certaines rencontres !

Le Western United FC se fait retirer sa licence, trois ans après avoir été champion d’Australie

RFP

