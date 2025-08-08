Rupture entre la Premier League et une association LGBTQ+

Lacets défaits.

Ce vendredi, le Telegraph a annoncé que la Premier League devrait stopper son partenariat avec Stonewall, . Depuis 2014, l’élite du football anglais collaborait avec cette association caritative pour les droits des personnes LGBTQ+ afin d’organiser la campagne « Rainbow laces ». Pendant une journée de championnat, les lacets des joueurs et les brassards des capitaines étaient de couleur arc-en-ciel afin de promouvoir l’inclusion de la communauté LGBTQ+. La saison dernière, Marc Guéhi de Crystal Palace avait customisé son brassard alors que Sam Morsy d’Ipswich n’avait carrément pas souhaité le porter pour des « convictions religieuses ».

Changement de tactique

Malgré ces polémiques et la fin de son partenariat avec Stonewall, le championnat n’a pas décidé d’arrêter ce processus, bien au contraire. Pour la saison à venir, qui commencera vendredi prochain par un alléchant Liverpool-Bournemouth, la Premier League a décidé de lancer sa propre campagne d’inclusion effective lors d’une journée de championnat en février, mois de l’histoire de la communauté LBGT au Royaume-Uni. Le programme de cette initiative n’a pas encore été dévoilé, mais la PL souhaite continuer à collaborer avec ses vingt clubs pour lutter contre la discrimination envers les personnes LGBTQ+ dans le monde du football.

Fausse joie pour les homophobes.

