Un championnat français sera diffusé en clair dès cette saison

La diffusion du football, elle a changé.

Petite nouveauté dans notre paysage footballistique français : des matchs de National seront diffusés à partir du 8 août prochain sur les antennes locales de BFM ainsi que sur les chaînes YouTube et/ou Twitch de RMC Sport, indique un communiqué de RMC/BFM publié ce lundi.

Quatre matchs par journée en clair

Les antennes locales de BFM diffuseront les matchs de quatre équipes de National par journée : l’Aubagne FC sur BFM Marseille et BFM Toulon Var, le FC Villefranche Beaujolais sur BFM Lyon, le Valenciennes FC sur BFM Grand Lille et Grand Littoral et une équipe au choix entre le SM Caen, QRM ou le FC Rouen sur BFM Normandie. Une nouvelle qui devrait permettre de donner un peu plus de visibilité à notre championnat semi-professionnel, puisqu’on le rappelle, les chaînes locales de BFM sont gratuites sur les TNT locales correspondantes.

Le championnat National s’invite également sur les plateformes de diffusion en ligne, puisque les chaînes Twitch et YouTube de RMC Sport diffuseront chaque semaine l’affiche du vendredi soir. Il est tout de même bon de rappeler que la saison dernière, l’intégralité des matchs pouvaient se retrouver gratuitement sur la plateforme FFF.tv.

Quand tu as plus de visibilité pour une journée de National que pour un match européen, ça pique.

