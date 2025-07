L'équipe de France bouscule la programmation des matchs de National 1

Plus Ukraine-France ou Villefranche-Fleury ?

Avec le chevauchement d’Ukraine-France (éliminatoires pour le Mondial 2026) et de la cinquième journée de National 1 le vendredi 5 septembre prochain, la FFF a fait un curieux choix de calendrier. Initialement prévu à 19h30, le coup d’envoi des rencontres du troisième niveau aura finalement lieu une heure plus tôt, comme on peut l’observer sur le site de la fédé. Un choix qui plaira sûrement aux téléspectateurs assidus de la N1 et des matchs de l’équipe de France, moins à ceux qui chaque week-end se déplacent au stade pour encourager leur équipe locale.

PROGRAMMATION N1 - J5 🇨🇵 Comme signalé par @SochitoOff, la j5 de National est avancée d'une heure en raison du match de l'équipe de France le même soir. Encore une idée de merde de la FFF. pic.twitter.com/l4sjgBVly7 — Destination Foot 🏟 (@DestinationFoot) July 29, 2025

Pourtant désireuse de promouvoir son championnat vitrine, notamment avec la décision de le rendre professionnel à partir de la saison prochaine, la FFF contraint bon nombre de supporters à se rendre au stade une heure plus tôt en fin de semaine, à une heure de sortie de bureaux. Et pas question d’empiéter sur le week-end, bien qu’en période internationale aucun match des ligues professionnelles ne se joue.

Pourquoi pas remettre le match du lundi soir, tant qu’on y est ?

