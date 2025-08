Benfica-Nice sera diffusé en pay-per-view

Les supporters ne sont pas des vaches à lait, épisode n°136.

Pour regarder le très alléchant troisième tour préliminaire de Ligue des champions entre Benfica et l’OGC Nice les 6 et 12 août prochain, pas le choix, il faudra raquer. Alors que Canal+ reste le diffuseur exclusif de la C1 en France, son contrat ne débute qu’à partir des barrages, soit la dernière étape avant la phase de groupe, prévue les 19 et 20, puis 26 et 27 août. La chaîne cryptée n’ayant pas pas fait d’offre pour l’Aiglonico, Benfica-Nice sera donc diffusé en ligne et à la demande.

16 balles l’aller-retour

Pour suivre la rencontre, il faudra se rendre sur la plateforme suédoise solidsport.com, normalement plus habituée à diffuser du foot-golf, du badminton et du handball de plage. Le tarif ? 7,95€, soit 15,9€ pour l’aller-retour. Toujours moins cher qu’un city-trip à Lisbonne et la seule solution restante pour les supporters niçois n’ayant pas encore pris leur billet pour le match retour à l’Allianz Riviera. Depuis que le Gym a annoncé en réduire sa capacité à 27 000 places dans le but avoué de « dynamiser l’affluence », la rencontre est annoncée à guichets fermés.

Payer pour voir, ça fait penser à une partie de poker. En espérant pour les Aiglons qu’ils auront une bonne main.

