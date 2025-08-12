S’abonner au mag
  • C1
  • 3e Tour
  • Benfica-Nice (2-0)

Les tops et les flops de Benfica-Nice

Par Ulysse Llamas

Comme la semaine dernière et sans regret, les Niçois n'ont pas existé face à Benfica. Ils quittent la Ligue des champions avec du boulot, mais en ayant découvert Djibril Coulibaly.

Les tops

Djibril Coulibaly

Il n’a pas l’âge pour commander un Cubalibre, mais on reprendrait bien un verre de Coulibaly. Et pas en Pay-per view. 

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Andreas Schjelderup

Retenez bien son nom, et trouvez rapidement un orthophoniste à Paris ou un soignant proposant des actes d’orthophonie. Puis, prenez rendez-vous gratuitement en ligne en quelques clics. Remplacé par Prestianni, conventionné, secteur 2. 

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

RMC Sport

Total régal, ou total cringe ? Les références à Only Fans, aux dreadlocks de Terem Moffi et au MMA ou encore aux sauces de kebabs valaient le détour. La soirée des Niçois est passée vite. 

Note de la rédaction NSP
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Les flops

Terem Moffi

Moffi, mi-raisin. Mais surtout bien à sec, ce soir. Remplacé par Bernard Nguene (82e), au rayon diététique. 

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Yehvann Diouf

Gianluigi Donnarumma est disponible, juste au cas où…

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ineos

Tout mettre dans les transferts de Manchester United, et même pas un kopeck dans Nice pour foirer dans les deux équipes : Ineos devrait un peu plus partager. Filez Garnacho à Franck Haise et une qualification en Ligue des champions plus tard, vous serez quitte.

Note de la rédaction 1/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

