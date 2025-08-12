- C1
- 3e Tour
- Benfica-Nice (2-0)
Les tops et les flops de Benfica-Nice
Comme la semaine dernière et sans regret, les Niçois n'ont pas existé face à Benfica. Ils quittent la Ligue des champions avec du boulot, mais en ayant découvert Djibril Coulibaly.
Les tops
Djibril Coulibaly
Il n’a pas l’âge pour commander un Cubalibre, mais on reprendrait bien un verre de Coulibaly. Et pas en Pay-per view.
Andreas Schjelderup
Retenez bien son nom, et trouvez rapidement un orthophoniste à Paris ou un soignant proposant des actes d’orthophonie. Puis, prenez rendez-vous gratuitement en ligne en quelques clics. Remplacé par Prestianni, conventionné, secteur 2.
RMC Sport
Total régal, ou total cringe ? Les références à Only Fans, aux dreadlocks de Terem Moffi et au MMA ou encore aux sauces de kebabs valaient le détour. La soirée des Niçois est passée vite.
Les flops
Terem Moffi
Moffi, mi-raisin. Mais surtout bien à sec, ce soir. Remplacé par Bernard Nguene (82e), au rayon diététique.
Yehvann Diouf
Gianluigi Donnarumma est disponible, juste au cas où…
Ineos
Tout mettre dans les transferts de Manchester United, et même pas un kopeck dans Nice pour foirer dans les deux équipes : Ineos devrait un peu plus partager. Filez Garnacho à Franck Haise et une qualification en Ligue des champions plus tard, vous serez quitte.
Par Ulysse Llamas