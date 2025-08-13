S’abonner au mag
  • C1
  • 3e Tour
  • Benfica-Nice (2-0)

Franck Haise lucide sur l'élimination de Nice en Ligue des champions

MBC
Franck Haise lucide sur l'élimination de Nice en Ligue des champions

Important d’être lucide après n’avoir rien fait.

Comme attendu depuis le tirage au sort fin juillet, Nice est tombé face à plus fort que lui au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions ce mardi soir. Après une défaite au match aller 2-0 à l’Allianz Riviera, les Aiglons ont remis le couvert à Lisbonne en s’inclinant sur le même score. Une rencontre où le Gym n’a jamais pu entrevoir la qualification.

Nice sans armes

Quelques minutes après le coup de sifflet final, l’entraîneur Franck Haise a assumé « que Nice n’avait pas les armes pour le niveau de la Ligue des champions ». Une triste réalité mise en lumière par l’énorme fossé qui séparait les deux équipes pendant cette double confrontation. Selon le coach niçois, les nombreuses absences ont aussi pesé dans la balance : « Ce soir, on avait huit joueurs blessés ou en reprise, un en instance de départ et un malade. On aurait quasiment pu avoir une autre équipe sur le terrain sans ces absents. »

Tout de même qualifié en Ligue Europa, Nice repart le verre à moitié plein. 35e sur 36 de la phase de ligue la saison dernière, le Gym a une revanche à prendre dans cette compétition. « On n’a pas existé en Ligue Europa la saison dernière. On doit montrer qu’on a un meilleur niveau en C3 », a conclu Haise avant de repartir au charbon pour le retour de la Ligue 1 ce week-end contre Toulouse.

Faire mieux en C3, au moins, cela devrait être possible.

Les tops et les flops de Benfica-Nice

MBC

À lire aussi
20
Revivez Benfica-Nice (2-0)
  • C1
  • 3e tour
  • Benfica-Nice
Revivez Benfica-Nice (2-0)

Revivez Benfica-Nice (2-0)

Revivez Benfica-Nice (2-0)
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1 + ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
137
166
20
Revivez Benfica-Nice (2-0)
Revivez Benfica-Nice (2-0)

Revivez Benfica-Nice (2-0)

Revivez Benfica-Nice (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine