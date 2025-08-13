Franck Haise lucide sur l'élimination de Nice en Ligue des champions

Important d’être lucide après n’avoir rien fait.

Comme attendu depuis le tirage au sort fin juillet, Nice est tombé face à plus fort que lui au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions ce mardi soir. Après une défaite au match aller 2-0 à l’Allianz Riviera, les Aiglons ont remis le couvert à Lisbonne en s’inclinant sur le même score. Une rencontre où le Gym n’a jamais pu entrevoir la qualification.

Nice sans armes

Quelques minutes après le coup de sifflet final, l’entraîneur Franck Haise a assumé « que Nice n’avait pas les armes pour le niveau de la Ligue des champions ». Une triste réalité mise en lumière par l’énorme fossé qui séparait les deux équipes pendant cette double confrontation. Selon le coach niçois, les nombreuses absences ont aussi pesé dans la balance : « Ce soir, on avait huit joueurs blessés ou en reprise, un en instance de départ et un malade. On aurait quasiment pu avoir une autre équipe sur le terrain sans ces absents. »

🎙 "On a une revanche à prendre" Franck Haise à propos de l'@EuropaLeague, que jouera le Gym cette saison ⤵︎ pic.twitter.com/WXI0o5yfwQ — OGC Nice (@ogcnice) August 12, 2025

Tout de même qualifié en Ligue Europa, Nice repart le verre à moitié plein. 35e sur 36 de la phase de ligue la saison dernière, le Gym a une revanche à prendre dans cette compétition. « On n’a pas existé en Ligue Europa la saison dernière. On doit montrer qu’on a un meilleur niveau en C3 », a conclu Haise avant de repartir au charbon pour le retour de la Ligue 1 ce week-end contre Toulouse.

Faire mieux en C3, au moins, cela devrait être possible.

Les tops et les flops de Benfica-Nice