  • Angleterre
  • Birmingham City

Le joli cadeau d’anniversaire de Birmingham City

FG
On n’est jamais mieux servi que par soi-même.

Actuellement enlisé dans le ventre mou de Championship (11e), deuxième division anglaise, le club de Birmingham City a officiellement annoncé ce jeudi son projet de nouveau stade pour célébrer son 150e anniversaire. Un bien beau cadeau pour tous les supporters des Blues, qui troqueront en 2030 leur historique San Andrew’s Stadium et ses 29 000 places pour une sublime enceinte flambant neuve de 62 000 seats.

Si le nom du futur stade n’a pas encore fuité, le club des Midlands n’a pas manqué de partager quelques clichés futuristes de son nouvel écrin et de ses tours en forme de cheminée, inspirées d’un « héritage marqué par l’industrie, l’ingéniosité et la croissance de la région », selon le communiqué. Si le projet voit bel et bien le jour, Birmingham City se dotera ainsi de l’un des cinq plus gros stades du royaume… rien que ça !

Et pourquoi pas le « Tommy Shelby Stadium » ?

Des proches d’un supporter de Birmingham décédé insultent Aston Villa à ses funérailles

