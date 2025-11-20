Le joli cadeau d’anniversaire de Birmingham City

On n’est jamais mieux servi que par soi-même.

Actuellement enlisé dans le ventre mou de Championship (11e), deuxième division anglaise, le club de Birmingham City a officiellement annoncé ce jeudi son projet de nouveau stade pour célébrer son 150e anniversaire. Un bien beau cadeau pour tous les supporters des Blues, qui troqueront en 2030 leur historique San Andrew’s Stadium et ses 29 000 places pour une sublime enceinte flambant neuve de 62 000 seats.

Our new stadium. A statement of intent for the City of Birmingham and the West Midlands, testament to a region that is on the rise. pic.twitter.com/m2kfIp7PeH — Birmingham City FC (@BCFC) November 20, 2025

Si le nom du futur stade n’a pas encore fuité, le club des Midlands n’a pas manqué de partager quelques clichés futuristes de son nouvel écrin et de ses tours en forme de cheminée, inspirées d’un « héritage marqué par l’industrie, l’ingéniosité et la croissance de la région », selon le communiqué. Si le projet voit bel et bien le jour, Birmingham City se dotera ainsi de l’un des cinq plus gros stades du royaume… rien que ça !

Et pourquoi pas le « Tommy Shelby Stadium » ?

