Bellingham et Dugarry réunis sur... un vitrail

« J’avais le même niveau technique que Bellingham », ça sonne moins bien.

Christophe Dugarry et Jude Bellingham sont apparus côte à côte sur… un vitrail. L’initiative émane du club Birmingham. Pour fêter ses 150 piges (et surtout dévoilé son nouveau maillot), le club a dévoilé une iconographie autour de l’église Holy Trinity. Selon la légende, elle aurait abrité des joueurs de cricket pour discuter de la création de l’équipe de football, celle qui deviendra plus tard Birmingham City.

Pour l’occasion, le club a lancé une opération marketing pour représenter les douze plus grandes légendes du club sur un vitrail. Trevor Francis, Joe Bradford (le meilleur buteur de l’histoire du club), mais aussi Christophe Dugarry Jude Bellingham ou Karen Carney comptent donc parmi les douze apôtres de Birmingham. Dugarry aura disputé trente matchs de Premier League, Bellingham une seule saison, mais le duo aurait fait des étincelles.

