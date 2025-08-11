S’abonner au mag

Prêté à Lille la saison passée, Chuba Akpom rebondit à Ipswich

RFP
Prêté à Lille la saison passée, Chuba Akpom rebondit à Ipswich

Haut comme Akpom.

On l’espérait remplaçant de Jonathan David au LOSC (où il n’était que prêté), il ne sera que titulaire dans le club d’Ed Sheeran. Chuba Akpom vient d’être officialisé du côté d’Ipswich après une longue bataille de la part de plusieurs clubs. Selon différents médias anglais, Birmingham, Middlesbrough et l’Olympiakos ont tenté de s’attacher les services du puissant attaquant anglais appartenant à l’Ajax Amsterdam. En vain.

Une saison dantesque dans sa carrière

« J’ai eu de bonnes expériences lors des dernières journées en évoluant à l’Ajax Amsterdam et en jouant la Ligue des champions avec Lille, a exprimé le joueur dans le communiqué du club. J’ai l’impression que tout cela m’a amélioré en tant que joueur et m’a aidé à être la personne que je suis maintenant ». On n’a pas forcément vu l’évolution de son jeu lors de son passage à Lille, mais l’attaquant connaît le Championship mieux que personne, à l’image de ses 28 pions en 38 matchs lors de la saison 2022-2023.

Un retour à son terrain de jeu préféré, sur des airs de Galway Girl, pourrait bien lui redonner le sourire.

Rupture entre la Premier League et une association LGBTQ+

RFP

  • Enquête
Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

