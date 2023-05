La renaissance de Chuba Akpom

Jusqu’au début de saison, tout le monde aurait été d’accord pour dire qu’Alexis Sánchez n’était pas un bon voyant. En 2014, l’international chilien avait octroyé le surnom de « Titi » à son partenaire chez les Gunners, Chuba Akpom, en référence à Thierry Henry. Une comparaison flatteuse pour un joueur promis à un bel avenir. Il faut dire qu’à l’époque, l’attaquant anglais côtoie les sélections de jeunes des Three Lions et bat le record de vitesse du club sur 10 mètres avec un sprint à 1,56 seconde. Une prouesse qui était jusqu’alors détenue par son illustre aîné, un certain Thierry Henry.

Un Baby Gunner devenu globe-trotter

Arrivé à Arsenal à l’âge de 6 ans, le natif de Canning Town y fait toutes ses gammes jusqu’à faire sa première apparition avec les pros à seulement 17 balais lors d’une rencontre de Premier League à Sunderland (3-1). Barré par la forte concurrence en attaque, Akpom peine à s’imposer. « Je pense qu’en ce moment, je jouerais à n’importe quel poste, déclare-t-il alors au site officiel du club londonien. Je jouerais même dans les buts, juste pour avoir des minutes, juste pour être impliqué dans l’équipe. » S’ensuit alors une série de prêts dans des formations anglaises et belges, sans jamais réellement convaincre, avant de poser définitivement ses valises en Grèce, au PAOK Salonique, à l’été 2018. « J’ai souvent eu envie d’arrêter, confesse-t-il au Daily Mail. Mais j’ai continué à travailler dur, je voyais la lumière au bout du tunnel et je savais que les choses allaient bien se passer pour moi. » Fort de deux saisons pleines dont une où il réalise le doublé Coupe-Championnat, Akpom atteint enfin la barre des 10 buts en une saison. Middlesbrough saute sur l’affaire et s’attache les services du joueur qui revient dans son pays natal. Après une saison en deçà des attentes dans le nord de l’Angleterre, il est renvoyé lors de l’exercice suivant dans son club précédent pour un prêt d’un an.

Du cauchemar au conte de fées

Cet été, de retour dans le club du North Yorkshire pour la présaison, le joueur de 27 ans arrive en retard et est immédiatement envoyé avec les U21 du club en guise de sanction. Il n’a alors aucun numéro de maillot attribué, et peu de gens lui prédisent un futur au club, lui y compris. « Je savais ce qui se disait, explique-t-il à The Athletic. Je vois les articles sur Twitter “Akpom n’a pas la cote, Akpom n’est pas désiré” et je vois ce que les fans disent. “Débarrassez-vous d’Akpom”, aussi. Je pensais que je ne porterais plus jamais le maillot de Middlesbrough. » Au lieu de s’apitoyer sur son sort, Akpom prend son destin en main. « Lorsque j’étais dans le vestiaire des moins de 21 ans, je me suis fixé des objectifs dans un agenda, se remémore-t-il dans les colonnes de The Athletic. C’est là que je l’ai commencé. C’était le moment ou jamais, un point de rupture. Je me suis dit qu’où que j’aille, il fallait que ce soit ma saison. J’ai utilisé ces expériences pour me motiver et pousser plus loin. » De fil en aiguille, l’attaquant grappille du temps de jeu avant de débloquer son compteur but lors de son troisième match de Championship, en trouvant le chemin des filets à deux reprises face à Sheffield United (2-2). Néanmoins, les Rouge et Blanc n’avancent pas, et l’entraîneur Chris Wilder est débarqué. Fin octobre, la légende de Manchester United Michael Carrick reprend les commandes de l’équipe et repositionne rapidement Akpom dans une position de numéro 10. Un changement payant pour l’ancien international espoirs anglais qui accumule les buts et joue un rôle prépondérant dans la fabuleuse remontée de son équipe de la 20e à la 3e place.

Celui qui porte le numéro 29 n’avait jusqu’alors jamais dépassé les 11 pions en une saison. Désormais, il a inscrit la bagatelle de 29 buts en 41 rencontres et définitivement rectifié l’avis des fans. « Ils me montrent tellement d’amour maintenant, je reçois des messages tous les jours de la part d’adultes et d’enfants, de mes voisins, confie-t-il à The Athletic. Tout l’amour que je reçois maintenant, j’en suis vraiment reconnaissant. » Huit ans après sa dernière apparition en Premier League, l’ami proche d’Alex Iwobi se remet à rêver. « Je veux jouer en Premier League, c’est là que les meilleurs jouent et c’est un rêve que j’ai toujours eu, a-t-il révélé à Sky Sports. J’espère pouvoir le faire avec Middlesbrough. Je dois juste continuer à travailler. » S’il souhaite le faire avec la tunique rouge de Boro, il faudra remporter la demi-finale retour des play-off d’accession au Riverside Stadium face à Coventry City, ce mercredi soir, après le score vierge à l’aller (0-0). Avant peut-être de se rendre à Wembley pour la finale et de tenter d’arracher le dernier ticket pour l’élite du championnat anglais. L’occasion d’émuler « Titi » et de confirmer les dires d’Alexis Sánchez, enfin.

