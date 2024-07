Aymeric Laporte répond à Jens Lehmann : « Si on les bat, il faudra la fermer »

Il en faut plus pour faire trembler Aymeric Laporte.

Le plus français des défenseurs espagnols a réagi à la provocation de l’ancien gardien allemand Jens Lehmann, qui, pour lancer les hostilités avant le quart de finale de l’Euro entre l’Espagne et l’Allemagne, a déclaré ce mardi sur la chaîne allemande Welt : « L’Espagne est une équipe petite et inexpérimentée, comme une équipe de jeunes. » Visiblement peu impressionné, le natif d’Agen a répondu à l’ancien d’Arsenal, à l’antenne d’Onda Cero : « Ce n’est pas mauvais pour nous, je pense même que ça nous favorise. Cela signifie que si nous les battons, il faudra la fermer. Ce n’est pas grave. »

🤬‼️ ¡@Laporte responde al ataque de Lehmann a La Roja! 💬 "Si ganamos tendrá que cerrar la boca" pic.twitter.com/V99oYtgE7S — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) July 4, 2024

Le trentenaire a également pu évoquer les critiques dont il a fait l’objet, lui qui évolue à Al-Nassr (Arabie saoudite) et est arrivé blessé, manquant ainsi le premier match de poule, face à la Croatie : « Les doutes sur mon professionnalisme ne me préoccupent pas outre mesure. Je n’ai pas à me défendre à chaque fois qu’il se passe quelque chose, je suis là pour défendre l’Espagne de toutes mes forces. Je fais mon travail comme tous mes collègues. »

Spanische Qualität.

