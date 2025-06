3 morts et de nombreux blessés chez les supporters du MC Alger après l'effondrement d'une tribune lors du match du titre

L’horreur.

Sacré champion d’Algérie pour la neuvième fois de son histoire, ce samedi soir à l’issue d’un nul à domicile contre le NC Magra (0-0) au stade du 5-Juillet-1962, le Mouloudia Club d’Alger n’avait pas le coeur à la fête : plusieurs supporters locaux ont chuté du haut d’une tribune – après qu’une barrière de sécurité a cédé sous le poids des nombreux supporters présents pour ce match du titre – et le drame a fait de nombreuses victimes. Un premier bilan d’un mort et onze blessés avait d’abord été annoncé, mais celui-ci est monté dimanche à trois morts et 78 personnes hospitalisés, comme l’a communiqué le ministère de la Santé algérien. Dimanche midi, 70 d’entre elles étaient néanmoins sorties de l’hôpital.

Les célébrations du titre ont évidemment été annulées, samedi soir. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait rapidement réagi à la tragédie pour présenter ses condoléances.

على إثر المصاب الأليم، الذي ألمّ بمناصري مولودية الجزائر، اليوم بملعب 5 جويلية، لا يسعني إلا أن أترحم على روح المناصر المتوفى، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. نعزي أنفسنا وعائلته ورفقاءه من المناصرين وطاقم مولودية الجزائر، وأدعو العلي القدير بالشفاء لجرحى الحادث و العودة إلى ذويهم… — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) June 21, 2025

