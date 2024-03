Youcef Belaïli suspendu six matchs après une bagarre

Six mois sans défrayer la chronique, c’était trop long pour lui.

Avec dix buts et onze passes décisives avec son club du Mouloudia d’Alger, Youcef Belaïli semblait enfin parti pour réaliser une saison sans accroc. Mais force est de constater que l’éternel bad boy du football algérien fait toujours parler de lui pour les mauvaises raisons. Il a en effet écopé de six matchs de suspension dont quatre fermes. Samedi dernier, au cours du match opposant son club à l’ES Sétif, il avait pris part à une bagarre générale et s’était montré menaçant envers l’arbitre de la rencontre, ce qui avait entraîné son expulsion.

Le virtuose algérien est malheureusement plus connu pour ses frasques que pour son talent. L’année passée, alors qu’il jouait pour l’AC Ajaccio, Belaïli avait disparu plusieurs fois des radars, poussant le club corse à engager une procédure disciplinaire à son encontre.

Dire qu’il aurait pu s’éclater avec le Brest d’Éric Roy.

Youcef Belaïli retrouve un club en Algérie