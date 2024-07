Après seulement cinq mois, Nicolas Anelka quitte déjà Ümraniyespor

Encore un passage express dans un club pour Anelka.

La presse turque a annoncé ce lundi que Nicolas Anelka avait quitté ses fonctions de président du club stambouliote d’Ümraniyespor, cinq mois à peine après être arrivé. L’ancien international français avait rejoint le pensionnaire de deuxième division fin janvier dernier, signant ainsi son retour en Turquie après un passage en tant que joueur à Fenerbahçe en 2005/2006. Le courant ne semble pas être passé entre la direction d’Ümraniyespor et Anelka, puisque ce dernier a annoncé son départ dans une story cinglante postée sur Instagram : « La mauvaise gestion du club, les problèmes de communication, les salaires impayés, les sanctions de la FIFA, la différence avec le football de haut niveau et surtout le manque de respect des promesses et des engagements ! C’est ce qui fait la différence entre les grands hommes et les autres… Je vous laisse travailler à votre niveau… Bonne chance. »

L’arrivée d’Anelka dans le quartier populaire d’Ümraniye, situé sur la rive asiatique d’Istanbul, avait suscité de l’espoir pour ce club bloqué en deuxième division. Il y a quelques semaines encore, le natif de Trappes accueillait le nouvel entraîneur du club, l’ancien international turc Tuncay Şanlı, qu’il avait rencontré lors de son passage à Fener. Lors de sa prise de fonction en janvier dernier, Anelka avait déclaré : « Je connais aussi très bien la formation française, et ma venue peut accélérer les choses si jamais on décide de recruter des jeunes en France. J’ai déjà reçu pas mal de messages, il y a du monde qui veut venir ».

Et du monde qui veut partir aussi, apparemment.

