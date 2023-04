Sans nouvelles de Youcef Belaïli, l’AC Ajaccio lance une procédure disciplinaire à l’encontre du joueur

Quand on parle plus d’un joueur que de son club, ça ne sent pas très bon.

Youcef Belaïli a de nouveau disparu. Celui qui avait retrouvé les terrains dimanche dernier à l’occasion du match face à son ex du Stade brestois (0-0) après une blessure aux adducteurs a encore fait des siennes. Ce mardi, comme l’affirme L’Équipe, il aurait donc été aperçu à l’aéroport Napoléon-Bonaparte d’Ajaccio, direction l’Algérie et Oran plus précisément. Le quotidien sportif évoque même un probable aller sans retour. Les Acéistes ont, par le biais d’un communiqué, confirmé cette information et indiqué l’ouverture d’une une procédure disciplinaire.

Un fait qui se répète pour le joueur et le club. En effet, le 5 avril dernier, l’Algérien était déjà revenu de sélection avec « 48 heures de retard par rapport à la date de retour convenue » comme le stipulait l’ACA dans un communiqué. Il était alors resté à Oran, sans en informer le club, afin de se soigner.

Le fameux brouillard corso-algérien.

