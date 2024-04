Pronostic Pau Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau n’a pas abdiqué face à Ajaccio

Cinquième fin 2023, Pau a par la suite reculé au classement mais reste dans le coup pour les playoffs (9e à 3 points de la 5e place). En s’imposant contre Concarneau (2-0) puis en confirmant le week-end dernier à Amiens (2-3), la formation paloise s’est totalement relancée. En Picardie, les Béarnais se sont retrouvés avec un handicap de 2 buts et ont totalement renversé le match pour décrocher 3 points précieux. A la suite de ce succès, les Palois se retrouvent en 9e position avec 3 points de retard sur Rodez, dernier qualifié pour les barrages. Ce samedi, Pau a la possibilité de se replacer et doit pour cela prendre les 3 points dans son Nouste Camp face à Ajaccio.

En face, le club corse a été relégué de Ligue 1 et souhaitait retrouver l’élite au plus vite. Les hommes de Pantaloni ont semblé un temps en mesure de se mêler dans la course aux playoffs mais ont faibli lors des dernières semaines. En effet, l’ACA reste sur 6 journées sans la moindre victoire et surtout sur 4 défaites d’affilée. En clôture de la dernière journée de championnat, Ajaccio s’est incliné à domicile face au leader auxerrois (0-1). Lors de cette rencontre, les Corses sont tombés sur un excellent portier bourguignon qui a à plusieurs reprises sauvé l’AJA. Retombé à la 13e place, Ajaccio ne possède plus que 5 unités d’avance sur la zone de relégation. Devant son public, Pau devrait faire la passe de trois en dominant Ajaccio et revenir en jeu pour les playoffs.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

