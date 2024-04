Pronostic Ajaccio Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Étienne bat Ajaccio et se rapproche de la Ligue 1

Les Corses ne vont vraiment pas fort ces derniers temps, eux qui ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. Ces revers contre Angers (3-1), Annecy (1-3), Paris FC (2-0) et Auxerre (0-1) et ce nul récent à Pau (1-1) ne les placent pas en situation confortable pour aborder le sprint final, d’autant que la zone rouge s’est considérablement rapprochée et n’est plus qu’à 4 points derrière. À noter que l’ACA fait partie du cercle fermé (3 équipes) des équipes qui ont inscrit moins de 3 buts en championnat. Comme contre Auxerre et Pau, Ajaccio devra a priori composer sans le meilleur buteur de l’équipe cette saison, Touzghar (5 buts). En revanche, le jeune Ben Touré (4 buts, 2 passes) et l’attaquant arrivé de Rouen Ibayi (4 buts en 10 matchs) seront bien présents.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, c’est tout l’inverse pour les Stéphanois qui font une magnifique remontée au classement. Un temps mal placés dans la course à la montée, les Verts sont sur une folle série de 7 victoires et un nul sur les 8 derniers matchs et se retrouvent donc à la deuxième place qui les ferait directement monter en Ligue 1. À noter également que l’ASSE reste sur 5 clean sheets de suite, notamment lors des 4 dernières victoires sur Auxerre (1-0), Bastia (0-4), Valenciennes (0-2) et Concarneau (1-0). Le meilleur buteur de l’équipe Ibrahim Sissoko (11 buts) sera a priori bien présent, tout comme Cardona qui est tout simplement en feu depuis son arrivée (6 buts, 2 passes en 12 matchs) ou encore Chambost (5 buts, 4 passes). Sans grande surprise, les Verts devraient ramener un résultat de Corse et peut-être même un nouveau clean sheet face à l’une des pires attaques de Ligue 2.

► Le pari « Victoire St-Étienne » est coté à 2,05 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 205€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Ajaccio ne marque pas » est coté à 1,95 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 195€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Ajaccio – Saint-Étienne :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Ajaccio Saint-Étienne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Saint-Étienne frustre Bordeaux, Auxerre numéro Hein