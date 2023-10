Pronostic Saint-Etienne Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne l’efficacité avant le brio face à Ajaccio

L’AS Saint-Etienne avait très mal lancé cette saison en s’inclinant lors des 2 premières journées dans le temps additionnel face à Grenoble et Rodez. Depuis, les hommes de Laurent Batlles sont invaincus et sont parvenus à remonter à la 5e place du classement en alignant notamment 4 victoires de rang, dont la dernière en date contre Dunkerque mercredi en match en retard (2-0). L’autre point positif concerne le secteur défensif qui reste sur 3 clean sheet. Si à première vue, les voyants sont au vert dans le Forez, les prestations sont loin d’être convaincantes. Sans un grand Larsonneur, les Stéphanois auraient certainement perdu des points. De plus, le jeu proposé est loin d’emballer les supporters de l’ASSE. Ce fut une nouvelle fois le cas face à Dunkerque en milieu de semaine, avec une prestation insipide pendant 80 minutes. Le coaching opéré durant le match a changé le cours de la rencontre puisque Bentayg a provoqué un penalty transformé par Sissoko, qui vient de signer sa 6e réalisation.

Relégué, Ajaccio a pour objectif de prendre l’ascenseur. Pour le moment, les hommes d’Olivier Pantaloni sont loin du compte puisqu’ils se retrouvent en 11e position avec 4 points de retard sur l’ASSE, qui occupe la dernière place qualificative pour les playoffs. Traditionnellement solide à domicile, l’ACA s’est déjà incliné à 2 reprises en déplacement sur les pelouses de Caen et Guingamp. Lundi, Ajaccio s’est imposé à domicile dans le derby face à Bastia (2-0). Lors de cette opposition, la bande à Pantaloni a bien été aidée par l’expulsion d’un joueur du Sporting. Pas spécialement flamboyant, Saint-Etienne est actuellement en pleine réussite et s’appuie sur le talent individuel pour décrocher des victoires. Sur cette lancée, les Verts devraient s’imposer face aux corses.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

