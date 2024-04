Les excuses de Belaïli après son comportement déplacé envers une arbitre

C’est déjà ça.

En début de semaine, Youcef Belaïli s’était distingué par son comportement odieux envers l’arbitre Ghada Mahat. Lors d’une rencontre entre le MC Alger et Tlemcen, l’Algérien avait tiré le bras de la femme en noir pour lui empêcher de lui infliger un carton jaune, avant de l’invectiver. Ce manque de respect envers une officielle lui avait valu une volée de bois vert en Algérie, où son comportement était très mal passé.

Ce vendredi, l’ancien Brestois a présenté ses excuses à Ghada Mahat dans un message posté sur Instagram. « Je tiens à m’excuser sincèrement pour mon comportement lors du match récent. Je sais que je me suis laissé emporter par la pression et que j’ai exprimé ma frustration de manière inappropriée envers vous, a écrit le joueur des Fennecs. Je comprends que vous faisiez de votre mieux pour arbitrer le match de manière juste et impartiale, et je vous assure que ma réaction n’était pas dirigée contre vous personnellement. […] Je m’engage à travailler sur ma gestion du stress et de la pression pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir. »

Quelqu’un y croit ?