Algérie : toutes les compétitions suspendues après l’accident du bus du Mouloudia El Bayadh, qui a fait deux morts

Le football algérien est en deuil.

Après l’accident du bus du MC El-Bayadh, qui a fait deux victimes, la fédération algérienne de football (FAF) a annoncé mercredi soir la suspension de toute les activités footballistiques du pays jusqu’à nouvel ordre. Dans son communiqué, la FAF annonce que cette mesure prendra effet dès ce week-end, « à travers tout le territoire national et au niveau de toutes les divisions et catégories confondues, et ce jusqu’à nouvel ordre ». Le tirage au sort des 32e et 16e de finale de la Coupe d’Algérie, prévu mardi prochain, est également reporté.

Les joueurs du MC El-Bayedh se rendaient à Tizi Ouzou pour affronter la JS Kabylie dans le cadre de la 11e journée du championnat d’Algérie. La FAF a confirmé le décès de deux personnes dans cet accident, le gardien de but Zakaria Bouziani et l’entraîneur-adjoint de l’équipe Khaled Meftah. Le premier communiqué publié par la fédération algérienne faisait seulement état de blessés, avant d’être corrigé quelques heures plus tard devant la tournure tragique des événements.

