Un grand retour avec l’Algérie

Mahrez en Vert.

Après quatre matchs et neuf points accumulés lors de la première phase des qualifications pour la CAN 2026, l’équipe d’Algérie se prépare à affronter la Guinée-Équatoriale, le 5 septembre, et le Liberia le 10 septembre. Ce jeudi, l’entraîneur Vladimir Petković a dévoilé sa liste pour ces deux rencontres.

Riyad Mahrez, absent lors des deux derniers rassemblements, est de retour avec les Fennecs. En mars, il avait lui-même demandé à ne pas être convoqué ; en juin, un malentendu entre le joueur et le technicien avait conduit ce dernier à ne pas l’appeler. Petković a également choisi de ne pas retenir Farès Chaïbi : « J’ai préféré prendre des joueurs qui ont des postes bien fixes comme Hadj-Moussa ou Sayoud », a expliqué l’entraîneur des Verts. À noter aussi la présence de Youcef Atal dans cette liste. Ces deux matchs marqueront également la première apparition avec les Fennecs pour Mohamed Farsi. Le joueur qui évolue en MLS avait changé sa nationalité sportive début août, passant du Canada à l’Algérie.

Objectif CAN.