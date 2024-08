Riyad Mahrez va faire son retour en équipe d’Algérie

Riyad à Jeddah.

Absent de la sélection algérienne depuis le mois de janvier dernier et une Coupe d’Afrique des nations chaotique (l’Algérie a été éliminée dès le premier tour pour la seconde édition consécutive, et son sélectionneur, Djamel Belmadi, a démissionné dans la foulée), Riyad Mahrez s’apprête à faire son retour pour la trêve de septembre prochain. En effet, la Fédération algérienne de football (FAF) a diffusé des clichés de la réunion entre Mahrez et son nouveau sélectionneur, Vladimir Petković, en Arabie saoudite.

L’ailier d’Al-Ahli de Jeddah avait jusqu’ici décliné les convocations nationales pour les rassemblements de mars (amicaux contre la Bolivie et l’Afrique du Sud) et juin (qualifications au Mondial 2026 contre la Guinée et l’Ouganda), invoquant des pépins physiques et une envie de faire le vide psychologiquement. De quoi donner lieu à plusieurs rumeurs concernant une brouille avec Petković, et l’envie de prendre sa retraite internationale. Cette réunion semble donc confirmer l’inverse, avec la mise à disposition de Riyad Mahrez pour son pays dès l’automne et les duels face au Liberia puis à la Guinée équatoriale (5 et 7 septembre prochains) en ouverture des qualifications à la CAN 2025. Vladimir Petković en a également profité pour rendre visite à Houssem Aouar, fraîchement arrivé à Al-Ittihad.

#بيان في إطار متابعة اللاعبين الناشطين في الخارج، التقى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش اليوم في جدة بالمملكة العربية السعودية بلاعبيه رياض محرز وحسام عوار. خلال اللقاء، استفسر بيتكوفيتش عن مدى جاهزيتهما مع أنديتهما، كما ناقش معهما المواعيد القادمة للمنتخب الوطني. pic.twitter.com/vBeDYMbK4z — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) August 20, 2024

