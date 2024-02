L’épouse de Riyad Mahrez raconte comment elle a vécu leur départ en Arabie saoudite

Les concessions, c’est important dans un couple.

Arrivé en Angleterre en 2014 à Leicester, Riyad Mahrez a pris la décision de quitter le royaume anglais pour rejoindre celui d’Arabie saoudite la saison dernière, en s’engageant avec Al Ahli. Dans un épisode de la série Married to the Game, diffusée sur Prime Video, Taylor Ward, mannequin anglais et épouse de l’Algérien, a confirmé « ne pas avoir eu le choix » au moment du transfert de son conjoint. « Un jour, il a appelé alors que j’étais sur la plage, et il m’a dit : “Nous partons en Arabie saoudite et j’y vais demain.” C’est tout. Je n’arrivais pas à y croire », confie-t-elle à sa sœur.

La fille de l’ancien joueur Ashley Ward craignait surtout le choc culturel, étant « paniquée » à l’idée de rejoindre un pays si différent du sien. Elle explique également la crainte légitime de la solitude loin de chez elle, de ses ami(e)s. « Cela fait partie du jeu, non ? », lui aurait rétorqué Mahrez.

La mannequin estime cependant avoir découvert des règles « plus détendues » par rapport à ce qu’on lui avait annoncé au départ.