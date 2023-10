Julian Draxler se lâche sur son choix de partir au Qatar

Julian s’explique.

Parti au Qatar et à Al-Ahli en plein mois de septembre, et dans l’indifférence la plus complète, Julian Draxler a repris une vie de footballeur un peu plus normale depuis deux matchs. Déjà deux fois passeur décisif, et alors qu’il vient d’enchaîner deux titularisations consécutives, l’Allemand s’est exprimé via un communiqué sur son choix de partir dans le pays du Golfe.« Il y a eu beaucoup de spéculations sur mon déménagement au Qatar, les derniers jours et semaines à Paris ont été très turbulents – et j’aurais aimé une fin différente », a entamé l’ailier, suivi d’un « mais » annonciateur d’explications en partie adressées à ses compatriotes : « En Allemagne, beaucoup se demandent: « Pourquoi le Qatar maintenant? Pourquoi pas la Bundesliga, pourquoi pas une autre ligue européenne ? » »

Réponse, avec une bonne dose de franchise : « Bien sûr, l’aspect financier joue aussi un rôle important pour moi. Je pourrais dire : « après douze ans en Europe, je ne suis désormais intéressé que par la découverte d’une nouvelle culture, l’acquisition d’une nouvelle expérience internationale, la participation à un projet passionnant dans le monde arabe » et laisser la question de l’argent hors de l’équation. Mais même si ces aspects sont honnêtement vrais, ce serait toujours un mensonge, car la partie financière a également joué un rôle. » Enfin, Draxler ne s’est pas montré tendre avec la démagogie allemande, précisant que « même si vous n’aimez pas l’entendre, le football dans le monde arabe se développe très rapidement, les structures se construisent grâce à d’importants investissements financiers qui pourraient bien concurrencer le football européen à l’avenir. » Et de conclure : « Je peux certainement comprendre les critiques de la décision, mais c’est ma vie. Je maintiens ma décision et je suis heureux que nous ayons enfin trouvé cette solution. »

<iframe loading="lazy" title="Post intégré" src="https://www.linkedin.com/embed/feed/update/urn:li:share:7114902750961750016" width="504" height="1449" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Ce n’est pas le PSG qui critiquera son choix.