Mahrez à propos de City : « Il me reste un goût d’inachevé »

Les points sur les i.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Riyah Mahrez est revenu sur la fin de son aventure avec Manchester City, club pour lequel il a joué durant cinq saisons. Dans cette interview, l’international algérien a fait part d’une pointe de regret sur son temps de jeu dans le dernier carré de la Ligue des champions : « C’était peut-être le moment de partir parce que j’avais fait cinq ans à City, et que j’avais tout gagné. Mais pour être honnête, il me reste un goût d’inachevé. […] En Ligue des champions, je n’ai pas joué la demi-finale ni la finale… Alors que les saisons précédentes, j’ai toujours été titulaire en C1 en étant toujours impactant pour mon équipe, a pesté Mahrez. Cette dernière année, je ne pourrais pas dire que cela s’est mal passé, mais j’ai un peu ce sentiment d’inachevé. »

Des choix frustrants qui ont poussé le Fennec à prendre la porte et à rejoindre Edouard Mendy, Roberto Firmino ou encore Allan Saint-Maximin au club d’Al-Alhi, actuel troisième de Saudi Pro League : « On m’a proposé quatre ans en Arabie saoudite, dans un pays musulman où je peux définitivement mettre les miens à l’abri, a lâché celui qui est comeilleur passeur du championnat saoudien avec Cristiano Ronaldo et Mourad Batna (sept passes décisives). Il y avait aussi un nouveau challenge à la clé, et un nouveau projet. Donc, j’ai décidé de partir, ça s’est joué à pas grand-chose. « Txiki » Begiristain (directeur technique de Manchester City) voulait vraiment que je reste, et même Pep Guardiola. Ils me l’ont clairement signifié. J’ai pesé le pour et le contre. Et finalement, j’ai décidé de partir. Je ne regrette pas, je suis content d’être ici. »

Ouf, encore une famille à l’abri.

Riyad Mahrez se rapproche de l’Arabie saoudite