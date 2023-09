Arabie saoudite : Al-Nassr cogne Al-Ahli sous une pluie de buts

En Europe ou ailleurs, Cristiano Ronaldo est toujours là lors des gros chocs.

Lors du duel Al-Nassr-Al-Ahli comptant pour la septième journée de Saudi Pro League, le Portugais a frappé fort et vite pour lancer la folle victoire des siens : dès la quatrième minute, l’attaquant a profité d’une grosse bévue adverse et du manque de visibilité due à une fumée jaune pour ouvrir le score. Quoi de mieux pour donner confiance aux locaux, où des noms bien connus étaient titulaires (Aymeric Laporte, Sadio Mané, Marcelo Brozović, Otávio, Talisca…) et où Seko Fofana a commencé sur le banc (pour y rester jusqu’à la 77e, d’ailleurs) ? Surtout que Talisca a breaké au quart d’heure de jeu de la tête, et a ensuite inscrit le troisième but de son équipe d’un bel enroulé dans le temps additionnel du premier acte.

Ronaldo c’est le seul joueur de l’histoire à marquer en ne voyant pas le but ptdddrrr pic.twitter.com/x4lUym0hKj — 𝖬𝖺𝖽𝗋𝗂𝖽𝖺𝗆𝗈𝗌 🐐🇩🇪🇧🇪🇵🇹🇲🇽 (@Madridamos) September 22, 2023

Entre-temps, les visiteurs (avec Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin ou encore Merih Demiral dans le onze) ont réagi avec une réduction de la marque signée Franck Kessié. Puis, Riyad Mahrez a lui aussi fait trembler les filets juste après la pause sur un penalty sanctionnant une faute évitable de… Talisca. Malheureusement pour le suspense, l’incontournable CR7 a encore fait mouche d’un tir du gauche précédée dune feinte de frappe à l’entrée de la surface de réparation. Même si Firas Al-Buraikan s’est offert un petit plaisir face aux cages vides en fin de partie pour gonfler le tableau d’affichage, sa bande recule au sixième rang et se fait passer devant par son ennemi du soir (cinquième, avec le même nombre de points).

Bon, on passera sur le niveau des défenses…

GOOOOOOOOOOOOAL!! Goal: Cristiano Ronaldo Assist: Talisca Al Nassr 4: Al Ahli 2#CR7 pic.twitter.com/bQfyWIuQYH — fball_newzz (@fball_newzz) September 22, 2023

Cristiano Ronaldo et Al-Nassr enchaînent