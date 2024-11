Le verdict est tombé pour Neymar

Un petit tour et puis s’en va.

Revenu de blessure le 21 octobre lors de la victoire contre Al-Ain, Neymar a vite rechuté, lundi, face à Esteghlal. Al-Hilal a communiqué pour annoncer que le Brésilien souffrait d’une déchirure de l’ischio-jambier. « Il suivra un traitement et un programme de récupération qui durera de quatre à six semaines », précise le leader du championnat saoudien. Sauf guérison éclair, le Ney ne devrait donc pas rejouer cette année. La situation pourrait précipiter la fin de l’aventure des deux parties : la presse saoudienne et brésilienne rapporte qu’Al-Hilal envisagerait de rompre le contrat de sa star en raison de ses problèmes physiques à répétition.

🔹 Neymar undergoes scans pic.twitter.com/Gt7T4GxvKh — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) November 6, 2024

