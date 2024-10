Cristiano Ronaldo manque un penalty dans le temps additionnel et fracasse un téléphone

Si ça pouvait inciter les spectateurs à rangers leur téléphone…

Mené 1-0 à domicile par Al Taawon en huitièmes de finale de la King Cup, la coupe nationale en Arabie saoudite, Al Nassr voyait l’élimination se rapprocher ce mardi… Jusqu’au temps additionnel, lors duquel le club s’est vu accorder un penalty. Une occasion parfaite pour Cristiano Ronaldo. Ou pas. Le Portugais a complètement raté sa tentative, envoyant le ballon largement au-dessus de la cage. Au point de toucher un spectateur, qui en a perdu son téléphone, voire connaissance, à cause du boulet de canon.

C’est le 31e penalty manqué par CR7 dans sa carrière (167 transformés), et le premier avec son club saoudien, alors qu’il était sur un joli 18/18 depuis son arrivée en janvier 2023. Avec ce raté, Al Nassr a donc déjà dû dire adieu à la King Cup (1-0) et va devoir se concentrer sur le championnat. Après huit journées, Ronaldo et ses coéquipiers pointent à la troisième place, à six longueurs d’Al Hilal, le leader, qu’ils affrontent ce vendredi.

Il était sans doute chamboulé par la défaite de Vinícius la veille.

