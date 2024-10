Ballon d'or 2024

Le palmarès du Ballon d'or, selon Saint Florentino

Mardi 29 Octobre

Puisque le gratin du football a décidé de bouder le Real Madrid - et non pas l'inverse -, mieux vaut être servi par soi-même. Alors, on n'est pas bien là, avec ce classement fait Maison-Blanche ?