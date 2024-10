Un Français rejoint Hervé Renard sur le banc de l’Arabie saoudite

Chemise et sourire Colgate obligatoires.

Selon les informations de L’Équipe et du Parisien, François Rodrigues va devenir l’entraîneur adjoint de la sélection saoudienne aux côtés de son compatriote Hervé Renard, de retour à la tête des Faucons après une parenthèse à la tête de l’équipe de France féminine. Avec son profil assez proche de Laurent Bonadei, l’ex-adjoint de Renard, l’ancien formateur du Havre et du PSG est attendu dans les prochains jours dans la capitale Riyad pour y signer officiellement son contrat.

Objectif Coupe du monde 2026

Rodrigues est l’un des entraîneurs les plus reconnus de la formation française. Directeur du centre de formation du Havre et entraîneur de nombreuses équipes de jeunes au PSG, dont l’équipe réserve, le technicien de 54 ans a notamment croisé des talents tels que Presnel Kimpembe, Alphonse Areola ou encore Christopher Nkunku au cours de son passage dans la capitale. Renard et Rodrigues auront pour mission de qualifier l’Arabie saoudite au prochain Mondial 2026, organisé conjointement par le Canada, le Mexique et les États-Unis.

C’est encore le traducteur de l’équipe qui va avoir du pain sur la planche.

