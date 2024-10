Hervé Renard devrait revenir en Arabie saoudite

Le Renard reviendrait dans la fauconnière ?

C’est ce qui s’annonce, comme le précise L’Équipe ce vendredi soir. Libre depuis la fin de son contrat à la tête de l’équipe de France féminine, Hervé Renard devrait en effet revenir sur le banc de la sélection saoudienne, en remplacement de Roberto Mancini licencié après la trêve internationale de ce mois d’octobre, à la suite d’une défaite contre le Japon (2-0), d’un match nul contre Bahreïn (0-0) et d’un début de campagne qualificative à la Coupe du monde 2026 assez poussif (troisième du classement donc le groupe C et donc virtuellement hors-course).

Déjà sélectionneur de l’Arabie saoudite entre 2019 et 2023 – avec un succès de prestige contre l’Argentine (2-1) lors du Mondial 2022 et des progrès notables au sein de la sélection – Renard est donc le favori pour ramener les Faucons à leur niveau. L’Équipe ajoute que des clubs saoudiens, tels qu’Al-Ittihad (Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Moussa Diaby) ou Al-Qadsiah (Koen Casteels, Nacho, Nahitan Nández, Pierre-Emerick Aubameyang) ont tenté de signer l’entraîneur, sans succès, puisque ce dernier tenait à reprendre une sélection.

Ses joueurs auront-ils le droit à une photo avec Messi cette fois ?

