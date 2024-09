Un international saoudien entre la vie et la mort après une mauvaise chute

Les drames, ça arrive même à Dubaï.

Selon la BBC, Fahad Al-Muwallad, l’attaquant d’Al-Shabab aux 78 capes avec la sélection d’Arabie saoudite, est en thérapie intensive après être tombé du balcon de son appartement, à Dubaï. Un appartement situé dans une résidence privée. Les circonstances autour de ce qui ressemble pour l’instant à un accident domestique sont encore très floues, puisqu’Al-Muwallad évolue sous les couleurs du club d’Al-Shabab, basé à Riyadh, à 1000 kilomètres de Dubaï.

Tout se serait passé jeudi dernier. 48 heures plus tôt, l’international saoudien (suspendu à deux reprises en carrière pour prise de produits dopants) disputait encore un match de qualification pour le Mondial 2026 avec les Faucons verts, en Chine, en rentrant à 20 minutes du terme de la rencontre. L’incertitude demeure sur le pourquoi du comment se trouvait-il à Dubaï et non en Arabie saoudite, où le championnat bat son plein, au moment de l’incident – qui pourrait s’avérer tragique.

Quoi qu’il en soit, une enquête est en cours et la piste criminelle n’est pas à exclure selon les autorités.

