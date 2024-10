Neymar achète une propriété en Floride et relance les rumeurs d’une arrivée à l’Inter Miami

Et si MSN revenait à la mode ?

La rumeur de la reformation du trio iconique Messi-Neymar-Suarez dans les mois à venir n’a pas fini d’enfler. Ce mercredi, The Wall Street Journal, indique que Neymar a acheté récemment une propriété estimée à 26 millions de dollars au bord de l’eau à Bal Harbour, en Floride. De quoi laisser présager d’un transfert à venir à l’Inter Miami ?

Revenu après un an sans jouer

La nouvelle a de quoi faire saliver. S’il venait à signer à Miami, l’ancien joueur du PSG retrouverait ses deux anciens compères d’attaque mais aussi Sergio Busquets et Jordi Alba, dans une sorte d’Ehpad du grand Barça. Pour rappel, longtemps éloigné des terrains pendant un an à cause d’une rupture des ligaments croisés du genou, Neymar a retrouvé les terrains avec Al-Hilal, le 21 octobre dernier et a déjà prévu son retour avec la sélection pour mai 2025.

À ce rythme, Xavi va rejoindre tous ses anciens potes pour les coacher.

