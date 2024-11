Aubameyang plus fort que Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite

Spiderman tisse toujours.

De retour de trêve internationale, Cristiano Ronaldo a perdu son premier match de championnat cette saison avec Al-Nassr, à domicile contre Al-Qadisiya (1-2), équipe qui a égalé la sienne au nombre de points (22). CR7 avait pourtant inscrit son 7e but et ouvert la marque lors d’une première mi-temps largement dominée par les hôtes, mais l’égalisation de Julián Quiñones avant la pause, contre le cours du jeu, a rebattu les cartes.

Julián Quiñones con esta acrobacia da una asistencia de lujo a Aubameyang para darle la vuelta al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo🔥💦 ¿Está para ser titular en la selección?🇲🇽 pic.twitter.com/ONWO3p6q0G — Ultra Noticias EdoMex (@ultranoticiasfm) November 23, 2024

Et revoilà PEA !

Le même Quiñones, international mexicain de son état, a ensuite servi Pierre-Emerick Aubameyang au second poteau, pour le coup de massue en deuxième période. Koen Casteels, le portier des visiteurs, a lui tenu la baraque jusqu’au bout. Al-Nassr pointe au troisième rang et semble déjà lâché par le duo Al-Hilal (28 points) et Al-Ittihad (27 points), tous deux avec un match en moins au compteur.

Pas de souci, Ronaldo pourrait rejoindre Al-Hilal avant la fin de la saison pour remplacer Neymar.

