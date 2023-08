Cristiano Ronaldo et Al-Nassr enchaînent

La machine est lancée.

Battu lors des deux premières journées de Saudi Pro League, Al-Nassr a confirmé son redressement en disposant aisément d’Al-Shabab (4-0). Cristiano Ronaldo a planté deux buts sur penalty (18e, 38e). Le Portugais a aussi marqué de la tête, mais son but a été refusé pour une poussette dans la surface. Pas de triplé, donc, malgré un troisième penalty – CR7 l’a laissé à Ghareeb, qui a envoyé son tir sur le montant (63e) – et un coup de casque sur le poteau, à la suite duquel Sultan Al-Ghanam a corsé l’addition (80e). Le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid a cependant embelli sa feuille de stats en donnant une passe décisive à Sadio Mané (40e), et Al-Nassr remonte à la sixième place.

La connexion Sadio Mané – Cristiano Ronaldo continue de faire des ravages 🌪️ Le but du Sénégalais, avec la passe décisive du Portugais 🤩#AlNassrAlShabab | #SaudiProLeague pic.twitter.com/DWFx0lOj9m — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 29, 2023

Vainqueur d’Al-Ta’ee dans le même temps (2-0), Al-Ahli continue son sans-faute et suit le rythme du leader Al-Ittihad. Cette fois, la bande de Roberto Firmino n’a pas attendu le temps additionnel pour faire la différence. Riyad Mahrez (39e) et Franck Kessié (59e) ont trouvé le chemin des filets dans cette rencontre à sens unique, où Al-Ahli s’est retrouvé en supériorité numérique dès la 35e minute avec le carton rouge reçu par Alfa Semedo.

Solide.

