Le conflit judiciaire entre Aminata Diallo et le PSG au sujet d’un appartement

Aminata Diallo a quitté le PSG en juin 2022. Mais l’histoire entre la joueuse et le club de la capitale n’est pas près de se terminer.

Ce mercredi soir, L’Équipe met en lumière le litige qui oppose la milieu de terrain (aujourd’hui à Al-Nassr en Arabie saoudite) et son ancien employeur. Malgré le non-renouvellement de son contrat et sa fin d’aventure avec le Paris Saint-Germain, à la fin d’une saison 2021-2022 marqué par le « feuilleton Kheira Hamraoui », Diallo a continué d’occuper l’appartement à Marly-le-Roi (Yvelines) que lui prêtait le club en échange d’un loyer mensuel de 1000 euros. Alors qu’elle était autorisée à y rester jusqu’au mois de septembre 2022, elle a gardé le logement bien au-delà de cette date, arrêtant en revanche de payer le loyer.

Le quotidien sportif rapporte que le PSG a donc assigné la joueuse en décembre 2022 devant le tribunal de proximité, pour notamment réclamer son expulsion et le remboursement de ses loyers. Le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a donné raison au PSG, en mai 2023, et la joueuse a fait appel mais a bel et bien quitté l’appartement, le 8 juin 2023. Ce 22 février, la cour d’appel de Versailles l’a à nouveau condamnée à verser tous les loyers impayés (de juillet 2022 à juin de l’année suivante), ainsi que le dépôt de garantie.

Rattrapée par la patrouille.

Ronaldo et le foot français : peur sur la Ligue 1