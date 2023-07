Le PSG obtient un joli match nul face à Al-Nassr

Paris Saint-Germain 0-0 Al-Nassr

Après une première victoire contre Le Havre (2-0), le PSG affrontait Cristiano Ronaldo et Al-Nassr à Osaka au Japon ce mardi. Sans Kylian Mbappé, les Parisiens ont fait face à une équipe saoudienne au complet, armées de ses nouveaux joyaux, Seko Fofana et Marcelo Brozović. Des nouveaux renforts qui ont réussi à faire sortir la tête de l’eau à leur équipe, défaite à deux reprises lors des deux derniers matchs (5-0 contre le Celta de Vigo et 4-1 contre Benfica) et ont embêté les troupes de Luis Enrique pour accrocher le match nul.

Les 45 premières minutes de la rencontre n’ont pas suffi aux deux équipes pour se démarquer l’une de l’autre et inscrire le premier but. Pourtant, le PSG avait bien lancé sa rencontre grâce à un coup franc de Carlos Soler qui aurait pu inquiéter le gardien saoudien, sur ses gardes dès la première minute de jeu. S’en sont suivies de longues phases de possession de balle qui n’ont jamais inquiété les gardiens jusqu’au face-à-face raté de Noah Lemina, bien lancé par Zaïre-Emery (22e) et plusieurs tentatives de Cristiano Ronaldo (26e, 30e), contrées par les défenseurs parisiens. Juste avant la pause, les champions de France ont eu l’occasion d’ouvrir le score sur une frappe puissante d’Asensio, bien stoppée par Al-Aqidi.

Coup de sifflet final dans ce #PSGAlNassr, les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge.⌛️ 🇯🇵 #PSGJapanTour2023 I 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/hucGMXAXV9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 25, 2023

Au retour des vestiaires, ce sont les Saoudiens qui ont mis le pied sur le ballon et se sont projetés le plus rapidement vers l’avant. En face, trop statiques, les Parisiens ont espéré ouvrir le score grâce au jeune Gharbi tout juste entré en jeu et bien servi par une balle piquée de Verratti (69e), pensant tromper la vigilance du gardien qui n’a eu aucun souci pour se saisir du ballon frappé en plein centre. Les changements dans les deux camps n’auront rien changé au résultat final ni au rythme donné à la rencontre. Le PSG continue sa tournée asiatique et affronte Cerezo Osaka ce vendredi à midi pour tenter de retrouver le chemin des filets et de se rassurer avant d’affronter l’Inter comme premier gros choc de la saison.

À noter l’entrée à l’heure de jeu de Mbappé, qui s’est installé à une surprenante place de milieu de terrain axial.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma – Hakimi (Ugarte, 62e), Hernández (Bernat, 62e), Škriniar (Kurzawa, 62e), Danilo (Marquinhos, 62e) – Vitinha (Ruiz, 62e), Cher Ndour (Verratti, 62e), Soler (Gharbi, 62e) – Zaïre-Emery (E. Mbappé, 62e), Asensio (Housni, 62e), Lemina. Entraîneur : Luis Enrique.

Al-Nassr (4-3-3) : Al-Aqidi – Al-Ghannam (Boushal, 66e), Madu (Al-Fatil, 66e), Konan (Telles, 54e), Al-Oujami (Al-Amri, 55e) – Fofana (Alkhaibari, 54e), Brozović (Mukhtar, 66e), Yahya (Al-Sulaiheem, 39e) – Gahreeb (Al-Ghannam, 55e), Talisca (Al-Hassan, 66e), Ronaldo (Mohammed, 66e). Entraîneur : Luis Castro.

