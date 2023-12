Affaire Hamraoui : Aminata Diallo débouté au sujet de sa mise sur écoute

Vrai coup dur pour la défense d’Aminata Diallo.

Mise en examen dans l’affaire de l’agression contre Kheira Hamraoui, son ancienne coéquipière au PSG, Aminata Diallo vient de subir un gros revers judiciaire dans cette affaire. Selon BFM TV, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a rejeté sa requête en nullité concernant les sonorisations de son domicile et de son véhicule : installation effectuée par la brigade de répression du banditisme (BRB). Diallo estimait que ces opérations étaient illégales, ce que la chambre de l’instruction n’a pas validé.

Ces sonorisations avaient été mises en place entre avril et septembre 2022 à la suite de la validation d’un réquisitoire supplétif en mars 2022 par le parquet de Versailles. Le réquisitoire en question émanait de l’élargissement de l’enquête à des faits d’escroquerie en bande organisée, en plus de ceux d’association de malfaiteurs et violences aggravées qui avaient mené à l’ouverture de l’information judiciaire. Les écoutes qui ont été mises en place sont essentielles dans le dossier, puisqu’elles montrent la haine que l’actuelle joueuse d’Al-Nassr (Arabie saoudite) vouait à son ancienne coéquipière, et peuvent servir de preuve dans l’enquête de l’agression subie par Hamraoui (aujourd’hui au Club América au Mexique) le 4 novembre 2021.

Heureusement qu’elles n’ont plus à partager le repas de Noël au PSG.

