Mercato : Milan Škriniar déjà sur le départ ?

Après Milan Škriniar et Paris Škriniar, Riyad Škriniar ?

Après une petite saison au PSG – marquée par une blessure qui l’a privé des terrains pendant trois mois –, Milan Škriniar pourrait déjà mettre les voiles. Selon l’insider Fabrizio Romano et RMC, le club saoudien d’Al-Nassr (où évoluent Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Aymeric Laporte ou encore Marcelo Brozović) serait entré en négociations avec Paris afin d’attirer le défenseur central, qui a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues en 2023-2024.

Le journaliste italien avance même qu’un accord entre les deux écuries serait tout proche, et que la décision serait désormais entre les mains de l’international slovaque (72 sélections). Selon RMC, le défenseur central n’entrerait plus dans les plans de Luis Enrique, qui ne l’a pas fait jouer lors des deux premiers matchs de la saison. Si le départ de l’ancien Intériste se confirmait, Paris se mettrait en quête d’un nouveau défenseur axial. Pour rappel, au début de l’été, Škriniar avait clamé son intention de rester à Paname.

🟡🔵🇸🇦 Milan Skriniar and Al Nassr deal now depends on player’s decision as PSG are prepared to give the green light.

Skriniar, in talks with Al Nassr in order to give final answer as deal between clubs is already almost agreed.

↪️⚠️ If Skriniar leaves, PSG can buy new CB. pic.twitter.com/catGddnCCY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024