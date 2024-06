Milan Škriniar ne compte pas bouger du PSG

Milan Škriniar est fan d’un attaquant du Real Madrid.

Dans une interview donnée au journal L’Équipe, le défenseur international slovaque a raconté sa première saison au PSG. Et il a été clair : son désormais ex-coéquipier Kylian Mbappé est « le meilleur joueur du monde ». « Je l’ai côtoyé à l’entraînement un an et j’ai vu ce qu’il était capable de faire », précise-t-il. Le défenseur arrivé l’été dernier a affirmé son envie de rester à Paris, malgré ses douze petites titularisations cette saison : « J’ai encore quatre ans de contrat. Je suis très heureux, ma famille aussi. Si je ne m’étais pas blessé, on parlerait autrement de ma saison. »

Perturbé par des blessures, notamment une à la cheville subie pendant le Trophée des champions, l’ancien joueur de l’Inter affirme être un « joueur très physique », avant de poursuivre : « Quand j’ai des manques dans ce domaine, je ne suis pas à 100%. Et ce sont des grandes limites pour moi, mais les gens au club, le coach le savent. » En attendant, il assure que l’objectif de la Slovaquie sera de sortir des groupes à l’Euro. « Nous avons une bonne génération avec de jeunes joueurs, détaille-t-il. Nous avons 4-5 joueurs qui jouent dans les cinq grands championnats européens, les autres en Slovaquie, Tchéquie ou Pologne. »

Son top 3 des joueurs slovaques ? Stanislav Lobotka, Tomáš Suslov et Lukas Haraslin.

Quels sont les clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux ?