Le secrétaire général de la CAF n’est plus inquiété par la justice suisse

Le secrétaire général de la confédération africaine de football (CAF), Veron Mosengo-Omba, peut souffler. Ce jeudi, selon Reuters, la CAF a annoncé que le ministère public suisse ne poursuivra pas l’ancien de la FIFA, estimant qu’il n’y avait pas de raison suffisante pour le mettre en cause.

De la FIFA à la CAF en passant par la Suisse

L’affaire avait fait les gros titres en septembre dernier : des paiements suspects sur des comptes bancaires suisses, une enquête ouverte, et le tribunal pénal fédéral de Suisse qui jetait un sérieux doute sur la probité de Mosengo-Omba. Le principal intéressé, sûr de son fait, avait répondu aux questions des procureurs suisses en novembre dernier, niant fermement toute implication.

Par ailleurs, Mosengo-Omba s’est retrouvé sous le feu des critiques au sein de la CAF, étant accusé d’avoir « blanchi » une enquête sur des allégations de mauvaise conduite grave. En cause ? L’auditeur externe chargé du rapport aurait été nommé par… lui-même.

La CAF a salué la décision dans un communiqué : « La CAF se réjouit de la décision du ministère public suisse et est satisfaite de constater qu’il continue d’y avoir un respect des engagements et une conformité au sein de la CAF et du secrétariat de la CAF avec la culture et les principes d’éthique, de transparence et de gouvernance introduits depuis la présidence du Dr Patrice Motsepe. »

