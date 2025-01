Pour Jordi Alba, Luis Enrique est «  le meilleur entraîneur actuellement »

Coup dur pour Javier Mascherano.

Interrogé ce mardi dans le podcast Offsiders, Jordi Alba, l’actuel joueur de l’Inter Miami, n’a pas hésité une seule seconde à tresser des lauriers à son ancien coach Luis Enrique, qu’il a connu aussi bien au Barça qu’en sélection espagnole, bien avant la victoire du PSG face à Manchester City.

Fan de Luis Enrique et Di María

« Je n’ai pas eu Guardiola, mais pour moi, Luis Enrique est le meilleur. Il travaille bien, il est proche des joueurs, il s’en fout de qui tu es, ce qui compte c’est ton niveau », explique l’ancien latéral blaugrana. Pour Alba, Luis Enrique incarne bien plus qu’un entraîneur : un homme capable de tirer le meilleur de ses joueurs tout en restant fidèle à ses principes. « Il est exigeant, au maximum, il a les idées très claires. Il a un gros caractère. Pour moi, c’est le meilleur actuellement », insiste-t-il.

Outre Luis Enrique, Jordi Alba a également évoqué celui qui lui a donné le plus de fil à retordre au cours de sa carrière : « Lorsque j’ai commencé à évoluer à un bon niveau, je pense que Di María a été le pire. Di María à Madrid était spectaculaire, très bon, mais non seulement en attaque, mais aussi en défense, il ne s’arrêtait jamais. Il a un an de plus que moi et il court toujours. C’est un joueur que j’ai toujours beaucoup aimé. »

